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говорится в статье агентства Блумберг, на которое ссылается РИА Новости.Марком Дженксом, работающим генеральным менеджером программы 737 MAX, в служебном циркуляре заявлено, что "такая ситуация абсолютно недопустима".При этом сообщается, что эти мероприятия не должны привести к тому, что задержится возобновление эксплуатации данных лайнеров, которое запланировано на середину этого года.