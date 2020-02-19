19.02.2020, 07:35
СМИ: в баках для топлива Boeing 737 MAX найдены посторонние предметы
ИА «Ореанда-Новости». Корпорацией из США Boeing осуществляется проверка 400 новых лайнеров 737 MAX после обнаружения в баках для топлива нескольких самолётов посторонних предметов, говорится в статье агентства Блумберг, на которое ссылается РИА Новости.
В топливных баках не поставленных ещё заказчикам новых самолётов найдены ветошь и фрагменты инструментов.
Марком Дженксом, работающим генеральным менеджером программы 737 MAX, в служебном циркуляре заявлено, что "такая ситуация абсолютно недопустима". Планируется провести дополнительные проверки, инспекции и ревизии, чтобы убедиться в том, что в баках для топлива посторонних предметов нет.
При этом сообщается, что эти мероприятия не должны привести к тому, что задержится возобновление эксплуатации данных лайнеров, которое запланировано на середину этого года.
В топливных баках не поставленных ещё заказчикам новых самолётов найдены ветошь и фрагменты инструментов.
Марком Дженксом, работающим генеральным менеджером программы 737 MAX, в служебном циркуляре заявлено, что "такая ситуация абсолютно недопустима". Планируется провести дополнительные проверки, инспекции и ревизии, чтобы убедиться в том, что в баках для топлива посторонних предметов нет.
При этом сообщается, что эти мероприятия не должны привести к тому, что задержится возобновление эксплуатации данных лайнеров, которое запланировано на середину этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии