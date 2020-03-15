ИА «Ореанда-Новости». СМИ сообщили, что в Иране 91-летний пациент вылечился от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на главу университета медицинских наук Бам Аббас Аббасзаде.

Сообщается, что сегодня вылечившийся пациент был выписан из больницы в городе Бам. Аббасзаде добавил, что мужчина также страдает сердечной недостаточностью, астмой и гипертонией.

Этот пациент был самым старым больным, у которого был коронавирус, в Иране.

Ранее в Китае сообщили о том, что от болезни, вызванной коронавирусом, вылечился 100-летний пациент, также страдающий сердечной недостаточностью и гипертонией.