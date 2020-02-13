ИА «Ореанда-Новости». В китайской провинции Хубэй увеличилось количество жертв коронавируса.



Власти китайской провинции Хубэй сообщили о том, что число жертв коронавируса резко увеличилось. Также сообщается о том, что произошёл скачок в статистике новых случаев заражения. Об этом сообщил Reuters.

Так, в четверг число погибших в провинции выросло на 242 человека. Это стало новым антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции Хубэй увеличилось до 1310 человек. Тем временем число новых заболевших достигло отметки в 14840 человек.

Ранее гендиректор ВОЗ заявил о том, что ситуация с коронавирусом в мире «стабилизируется». По словам Тедроса Адана Гебреисуса, «стабилизация» касается лишь выявления новых случаев заражения и не говорит о спаде эпидемии в целом.