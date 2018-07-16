



ИА «Ореанда-Новости» . 16 июня президенты России и Соединённых Штатов Америки прилетели в Хельсинки (Финляндия) для проведения двусторонней встречи. Президент США Дональд Трамп уже провёл встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Глава Белого дома отметил гостеприимство принимающей стороны. Лидер Финляндии пожелал Дональду Трампу удачи в проведении переговоров. Российский лидер планирует встретиться с президентом Финляндии уже после общения с Дональдом Трампом. Согласно графику, который опубликовал Белый дом, саммит президентов России и Соединённых Штатов Америки начался в 13:20 по московскому времени со встречи тет-а-тет.

Пока лидеры государств общаются за закрытыми стенами, эксперты, журналисты и политики обсуждают возможности, которые могут быть реализованы в результате этой встречи.



Представители так называемого оптимистичного взгляда на встречу Путина и Трампа выражают мнение, что саммит станет толчком к установлению системности в отношениях двух держав.



Андрей Быстрицкий, политический эксперт клуба «Валдай», говорит о том, что данные переговоры могут послужить примером для лидеров других государств, находящихся в противоречивых отношениях, как можно договариваться и находить способы решения проблем.



Быстрицкий также выражает мнение, что данный шаг американского лидера показывает, что позиции Дональда Трампа в мировом политическом сообществе укрепляются, что сейчас наступает момент, когда лидер США сможет реализовать свои политические обещания.



Кроме того, саммит президентов США и России демонстрирует изменения в международной политической атмосфере. Американский политолог Мэтью Рожански считает, что несмотря на исход встречи, данное событие может задать толчок к возобновлению политических взаимоотношений на разных уровнях. Даже если Путин и Трамп выразят несогласие по каким-либо вопросам, главная цель таких переговоров не в том, чтобы исполнять решения, а в том, чтобы наладить регулярное общение, снова понимать позиции и ставки в спорных вопросах, чтобы внести ясность и проконтролировать риски в случаях возможной напряжённости.



Анджела Стент, являвшаяся раньше участником Национального совета Соединённых Штатов Америки по разведке, поддерживает точку зрению Рожански и говорит о том, что какая бы напряжённость не была в отношениях двух стран, встреча за столом переговоров является необходимым шагом для восстановления каналов связи.



По мнению Стент, своими действиями президент Трамп хочет продемонстрировать, что сможет наладить с президентом Путиным продуктивные отношения, в отличие от бывшего главы Белого дома.



Все эксперты сходятся во мнении, что ожидать прорывных решений от встречи глав России и США не стоит. В нынешней обстановке важным является сам факт переговоров.





Аналитики, дающие пессимистичные прогнозы по встрече Путина и Трампа, высказывают мнение, что сближения России и США после саммита не произойдёт.



В Америке всё больше набирает обороты расследование прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американскую политическую систему, и именно это расследование помешает Дональду Трампу взять курс на сближение с Россией.





Сам американский лидер выражает уверенность, что после его встречи с Владимиром Путиным средства массовой информации США выпустят шквал критики в адрес Дональда Трампа.



Президент США отмечает, что как бы не закончились переговоры в Хельсинки, СМИ не забудут сказать о том, что президент недостаточно хорош.