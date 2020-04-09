09.04.2020, 15:26
Соль оказалась в списке рекомендованных средств для профилактики коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Минздравом была внесена поваренная соль в список средств, которые рекомендованы для профилактики коронавируса, сообщает РИА Новости.
Хлорид натрия советуют использовать для того, чтобы создавать изотонический раствор, который предназначается для орошения слизистой оболочки носа. По словам экспертов, раствор способствует снижению количества как вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, так и бактериальных.
Хлорид натрия советуют использовать для того, чтобы создавать изотонический раствор, который предназначается для орошения слизистой оболочки носа. По словам экспертов, раствор способствует снижению количества как вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, так и бактериальных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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