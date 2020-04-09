Хлорид натрия советуют использовать для того, чтобы создавать изотонический раствор, который предназначается для орошения слизистой оболочки носа. По словам экспертов, раствор способствует снижению количества как вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, так и бактериальных.