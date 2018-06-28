ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июне заведение «Red Hen», находящееся в Лексингтоне штата Вирджиния, отказало в обслуживании Саре Хакаби Сандерс, пресс-секретарю Белого Дома при Дональде Трампе.

Сотрудник Дональда Трампа появилась в ресторане со своей семьёй, чтобы отдохнуть. Однако владелица общепита Стефани Вилкинсон не захотела, чтобы семейство Сандерс, провело вечер в её ресторане, сославшись на то, что не согласна с социальной политикой президента. Стефани заявила, что деятельность Дональда Трампа ущемляет права геев, а в её ресторане работают представители сексуальных меньшинств, не поддерживающие решение президента об исключении из армии трансгендеров.

Дональд Трамп встал на защиту своего пресс-секретаря, сделав как обычно заявление в своём аккаунте в Twittere. Он отметил, что хозяйке ресторана «Red Hen» следует следить за неряшливым видом заведения, а не выгонять хорошего человека. Сама же сотрудница Белого Дома на выпад Стефани Вилкинсон ответила лаконично, сказав, что по действиям владелицы ресторана можно судить о ней самой, нежели о пресс-секретаре.

Всё чаще в США происходят случаи, когда соратники действующего главы страны подвергаются критике в общественных местах. Ранее министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен громко освистали в Вашингтоне в ресторане мексиканской кухни.

Максин Мур Уотерс, член палаты представителей Конресса США, обратилась к своим союзникам с призывом не оставлять действия Дональда Трампа без критики, громко выражать своё несогласие с проводимой политикой и противостоять сотрудникам администрации президента.

Граждане Соединенных Штатов Америки всё чаще выражают несогласие с политическими действиями администрации президента в вопросах миграции. В частности, много негативных откликов вызвало решение разлучать детей и родителей, нелегально пересекающих мексиканскую границу. Это стало причиной того, что за последние месяцы 2300 детей были изолированы от родителей. Сообщения об этом разгневали общественность по всему миру. Позднее Дональд Трамп был вынужден отменить указание о разделении семей, заявив, однако, что и дальше будет придерживаться политики нетерпимости нелегальной миграции.

В социальной сети Facebook разразилась борьба одобряющих и негативных мнений о действиях служащих заведения «Red Hen». Критики говорят о том, что данное решение дискриминирует свободу личности, но большинство людей согласны с позицией Стефани Вилкинсон.