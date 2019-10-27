ИА «Ореанда-Новости». Джордж Сорос объявил кандидатуру, которую он намерен поддержать на выборах.

Джордж Сорос – основатель НКО «Открытое общество». Он заявил, что Элизабет Уоррен выделяется из всех достойных кандидатов на пост президента. В выборной гонке за место лидера США она действительно может победить.

89-летнего миллиардера цитирует The New York Times.

Он назвал её «чётким политиком» и наиболее квалифицированным специалистом по сравнению с остальными. Сорос также отметил, что нынешняя политика США разрушает отношения страны с другими государствами и наносит большой ущерб.

Ранее сообщалось о том, что демократ Джо Байден вырвался в лидеры среди претендентов на высокий пост. За его кандидатуру думают проголосовать 34% опрошенных. Следующая по количеству голосов Уоррен. За неё хотели бы отдать голоса 19%.