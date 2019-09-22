Несколько лет назад Лариса Долина приобрела дом в Славино, находящийся в получасе езды от Москвы. После чего в доме начался активный ремонт.

Соседям не понравился мусор в близлежащем водоёме, в который, по их словам, рабочие скидывают все отходы. Другой сосед также отметил, что скинутые в кучу возле пруда стройматериалы, неприятно пахнут и загрязняют окружающую среду.

Непонятно, как Долина будет убирать свалку, когда к пруду на грузовике подъехать не представляется возможным. Тем не менее, проблему следует решать, поскольку водоём используется для купания и чаще всего ходят купаться маленькие дети.