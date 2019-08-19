ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал Domofond.ru опубликовал рейтинг 200 российских городов по уровню тишины. Перечень был составлен на основе результатов опроса более 90 тысяч человек, которые должны были присвоить балл по шкале от 1 до 10 при оценке верности следующего утверждения: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит».

Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8). Далее следуют Геленджик (7,8), Туапсе (7,5), Ессентуки (7,6), Керчь (7,6) и Майкоп (7,5 балла).

Больше всего шума зафиксировано в Киселёвске (Кемеровская область, 4,3 балла), Ленинске-Кузнецком (там же, 5,2 балла), Электростали (Московская область, 5,3), Волжском (Волгоградская область), Якутске, в подмосковных Лобне и Клину (5,5).