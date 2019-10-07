ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в разных странах прошла акция движения «Восстание против вымирания», пишет «Коммерсант».



Экоактивистты блокировали дороги и улицы, чтобы обратить внимание на изменение климата и прочие экологические проблемы. Акции проходили в Лондоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Сиднее и других городах.



Только в Лондоне полиция арестовала порядка 150 активистов. Ещё сто человек было задержано в Амстердаме – они организовали палаточный лагерь на дороге рядом с Рейксмюсеумом. Десятки задержанных было в Нью-Йорке и Сиднее. Также экоактивисты заблокировали несколько улиц в Берлине, власти города заявили, что они пока воздержатся от задержаний.