14.03.2019, 14:31
Сотрудника администрации президента убили в Киеве
ИА «Ореанда-Новости». Рядовой сотрудник Администрации президента Украины был найден в Киеве мертвым, пишет ресурс УНН со ссылкой на полицию Киева.
Труп был найден в Шевченковском районе возле церкви. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. По данным источника, эти люди виделись с убитым незадолго до его смерти. При себе у жертвы не оказалось телефона и денег.
По данным ресурса "Стражи Эспрессо", убитым оказался Александр Бухтатый, рядовой сотрудник Администрации президента Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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