ИА «Ореанда-Новости». Рядовой сотрудник Администрации президента Украины был найден в Киеве мертвым, пишет ресурс УНН со ссылкой на полицию Киева.

Труп был найден в Шевченковском районе возле церкви. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления. По данным источника, эти люди виделись с убитым незадолго до его смерти. При себе у жертвы не оказалось телефона и денег.

По данным ресурса "Стражи Эспрессо", убитым оказался Александр Бухтатый, рядовой сотрудник Администрации президента Украины.