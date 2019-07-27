ИА «Ореанда-Новости». Дипломаты посольства России в Иране встретились с российскими гражданами, входящими в состав экипажа танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе. Об этом сообщила дипмиссия в Twitter. С, отметили в посольстве.

23 июля США объявили о создании коалиции с участием «стран со всего мира» для патрулирования Ормузского пролива. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, это нужно для обеспечения свободы судоходства.

Отношения Тегерана с Вашингтоном и Лондоном обострились после ряда инцидентов в Ормузском проливе.

13 июня в Ормузском проливе были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. На кораблях произошел взрыв, за которым последовал пожар. США обвинили в нападении Иран.

4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, но после сделанного им устного предупреждения они отозвали требование.

18 июля СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. Иранские власти потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный дрон.

19 июля Комитет стражей Исламской революции задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некому инциденту с иранским рыболовецким судном. Сейчас судно стоит в порту Бендер-Аббас провинции Хормозган. На борту находятся 23 человека, в том числе трое россиян. По некоторым данным, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.