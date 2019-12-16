Заявлено, что гражданина Израиля не пустили в Россию в тот момент, когда он проходил в аэропорту Домодедово паспортный контроль. Гандельману сказали, что у него имеются проблемы с рабочей визой, с которой он до этого приезжал в РФ.Врач-кардиолог Гандельман с декабря 2010 года работает соведущим в программе Малышевой.