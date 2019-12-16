ИА «Ореанда-Новости» В Россию не смог въехать Герман Гандельман, врач-кардиолог, который вместе с Еленой Малышевой ведёт передачу на Первом канале "Жить здорово!". Об этом говорится в материале Telegram-канала Baza. 

Заявлено, что гражданина Израиля не пустили в Россию в тот момент, когда он проходил в аэропорту Домодедово паспортный контроль. Гандельману сказали, что у него имеются проблемы с рабочей визой, с которой он до этого приезжал в РФ. 

По просьбе Гандельмана в аэропорт приехала Малышева и потребовала его пропустить. Однако требования Малышевой услышаны не были. Гандельман вынужден был вернуться в свою страну. 

Врач-кардиолог Гандельман с декабря 2010 года работает соведущим в программе Малышевой.