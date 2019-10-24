, который прошёл успешно. Сегодня Virgin Galactic сообщила, что они полностью готовы к повторному пробному запуску корабля в суборбитное пространство.Его кабина включает 6 мест для пассажиров, которые желают побывать в космосе. С помощью самолёта космический корабль поднимается на 15 километров, после чего следует запуск бортового ракетного двигателя.