24.10.2019, 23:25
Создан новый космический корабль для суборбитальных перелётов
ИА «Ореанда-Новости». Компанией Virgin Galactic был создан новый космический корабль для суборбитальный перелётов, сообщает The Spaceship Co.
21 октября на космическом корабле SpaceShipTwo был произведён пробный пуск электрической системы, который прошёл успешно. Сегодня Virgin Galactic сообщила, что они полностью готовы к повторному пробному запуску корабля в суборбитное пространство.
Корабль The Spaceship Co создан для коммерческих целях. Его кабина включает 6 мест для пассажиров, которые желают побывать в космосе. С помощью самолёта космический корабль поднимается на 15 километров, после чего следует запуск бортового ракетного двигателя. SpaceShipTwo предназначен для коротких полётов в суборбитное пространство.
21 октября на космическом корабле SpaceShipTwo был произведён пробный пуск электрической системы, который прошёл успешно. Сегодня Virgin Galactic сообщила, что они полностью готовы к повторному пробному запуску корабля в суборбитное пространство.
Корабль The Spaceship Co создан для коммерческих целях. Его кабина включает 6 мест для пассажиров, которые желают побывать в космосе. С помощью самолёта космический корабль поднимается на 15 километров, после чего следует запуск бортового ракетного двигателя. SpaceShipTwo предназначен для коротких полётов в суборбитное пространство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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