ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стали известны новые подробности несчастного случая, который произошел 11 июня поздно вечером на Волге, когда катамаран «подмяло» под баржу.

Ранее мы сообщали о том, что 10 человек погибло из 18-ти присутствующих в тот момент на катамаране. По последним данным информацию о 18-ти пострадавших опровергли. Всего было 16 человек. Спасено пятеро. Десять погибли, одна женщина числилась пропавшей, её поиски продолжались до утра.

Известно, что она найдена мёртвой. Это была жительница Волгограда. Сейчас идёт опознание тел жертв столкновения двух судов. Однако сама спасательная операция завершилась. ТАСС сообщает, ссылаясь на свой источник, что последней нашли несовершеннолетнюю – 17-летнюю девушку. Год её рождения – 2001-й.

После аварии троих из пяти спасённых доставили в больницу – двух женщин и одного мужчину. Их планируют выписать уже сегодня. Им потребовался психолог, сообщили в больнице, где они пока находятся. Ещё двое в госпитализации не нуждались.

Сам катамаран поднят автокраном на берег. Люди выпрыгивали после столкновения из него. В момент поднятия, он был перевёрнут. По данным спасателей, после столкновения с баржей его перевернуло.

Сухогруз двигался по судоходному пути, в то время, как катамаран с нетрезвыми людьми и без опознавательных сигналов двигался перпендикулярно ему. Без навигационных огней его не заметили.

Ранее мы сообщали, что катамаран не был зарегистрирован, владелец его, который также был на борту, после покупки не обратился для получения документов в соответствующий орган.

Заведено уголовное дело. Катамаран рассчитан был на 12 пассажиров, но там оказалось 16 человек.

Местная газета пишет о том, что он принадлежал Дмитрию Хахалеву, это местный бывший депутат в городской думе, который прославился своими неординарными поступками и судимостью.

В 2009 году он устроил пальбу по людям на турбазе, его мишени были прохожими. Также обвинялся за действия сексуального характера с применением насилия (изнасилование на турбазе). За свои поступки он успел отсидеть срок. Некоторые источники пишут, что он сам управлял тем катамараном и погиб. Вместе с ним на речной прогулке были сотрудники полиции и ГИБДД со своими жёнами.



