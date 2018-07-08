



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В воскресенье вечером группа спасателей начнёт эвакуацию детей из тайской пещеры. По словам руководства спасательной операции, сегодня они планируют вывести одного мальчика. Операцией руководит губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн. Он отметил, что ребёнка из затопленной пещеры начнут эвакуировать в 21:00 по местному времени (17:00 мск). Выйти из пещеры мальчики, входящие в состав юниорской футбольной команды, смогут только проплыв через туннели, которые заполнены водой. Руководитель спасательной операции сообщил, что юные футболисты и их 25-летний тренер подготовлены к эвакуации физически и психологически.

Прежде чем выводить мальчиков на поверхность, их разделят на четыре группы. Первая будет состоять из четырёх человек, в остальные будет входить по три человека. При эвакуации каждого ребёнка будут сопровождать два профессиональных дайвера. В первую очередь из пещеры попытаются вытащить юных футболистов. Последним эвакуируют футбольного тренера.

По сообщению местных властей, спасательная операция может продлиться от двух до четырёх суток. В эвакуации примут участие тринадцать иностранных драйверов, а также пять специалистов, входящие в элитное подразделение таиландского ВМС "морские котики".





Напомним, что 23 июня двенадцать членов юниорской команды и их тренер решили посетить пещеру. Никто из детей не предупредил об этом родителей. Из-за ливней вход в пещеру затопило, и мальчики вместе с тренером оказались заблокированы в ней. Вчера дети передали на поверхность записки своим родителям, в которых они сообщили, что с ними всё хорошо. Также письмо передал тренер, в котором извинился перед родственниками детей за, что мальчики отправились в пещеру, не предупредив никого.





Ранее руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что он вместе с тайскими экспертами работают над механизмами, которые помогут в спасении мальчиков и тренера.