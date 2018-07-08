

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Таиланде началась эвакуация детей, застрявших в пещере Кхао Луанг вместе с их тренером. На поверхность были выведены четверо школьников. Об этом сообщили боевые пловцы, которые участвуют в операции с первых дней. Они опубликовали информацию на своей странице в Facebook.

Известно, что двое школьников были госпитализированы. Их доставили в медицинское учреждение, расположенное в городе Чианграе. Расстояние от больницы до пещеры составляет шестьдесят километров. Двое других детей были отправлены в полевые госпитали, которые расположены недалеко от пещеры Кхао Луанг. Вскоре их тоже доставят в больницу, где сейчас находятся другие дети. В медицинском учреждении созданы все условия, которые будут способствовать успешной реабилитации школьников после их длительного нахождения в пещере.



Блогер из Бангкока Florian Witulski опубликовал сообщение о том, что в настоящий момент эвакуировано уже шестеро детей, однако власти Таиланда пока не подтвердили эту информацию.



Напомним, 23 июня двенадцать членов юниорского футбольного клуба под руководством своего тренера отправились в пещеру Кхао Луанг, но выбраться наружу уже не смогли, так как вход был затоплен. Спустя десять дней их нашли. К счастью, все остались живы. Сегодня, 8 июля, руководитель спасательной операции заявил, что к вечеру они начнут эвакуацию детей и футбольного тренера из пещеры. Командой спасателей было принято решение о том, что детям придётся плыть под водой, несмотря на то, что большинство из них выросло в горных местностях и не имеют опыта дайвинга. Школьникам доставили снаряжения для подводного плавания. Каждого ребёнка будут сопровождать два дайвера. 25-летний футбольный тренер будет эвакуирован последним. Глава спасательной операции отметил, что около четырёх километров детям и тренеру предстоит пройти пешком, но в некоторых местах узких проходов им придётся плыть под водой.



