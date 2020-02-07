По его словам, если признание произойдёт, осуществится запуск процесса вступления Белоруссии в ВОТ, появится интерес со стороны западных инвесторов. Также он отметил, что экспортёры из Белоруссии почувствуют себя на рынке США более комфортно.Шостак сказал, что процесс будет долгим в связи с тем, что белорусская экономика во многом дотационная. По его словам, некоторые меры, направленные на то, чтобы признание состоялось, не будут пользоваться популярностью. Помимо этого, считает эксперт, Вашингтон может использовать этот козырь для осуществления давления на белорусские власти.