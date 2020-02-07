07.02.2020, 08:24
Специалист дал оценку возможному пересмотру статуса экономики Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Кайл Шостак, работающий управляющим в фонде из США Principal Investors, заявил РИА Новости, что если Белоруссию признают страной с рыночной экономикой, это принесёт ей большие плюсы.
По его словам, если признание произойдёт, осуществится запуск процесса вступления Белоруссии в ВОТ, появится интерес со стороны западных инвесторов. Также он отметил, что экспортёры из Белоруссии почувствуют себя на рынке США более комфортно. При этом эксперт заявляет, что признание может состояться через очень продолжительное время.
Шостак сказал, что процесс будет долгим в связи с тем, что белорусская экономика во многом дотационная. По его словам, некоторые меры, направленные на то, чтобы признание состоялось, не будут пользоваться популярностью. Помимо этого, считает эксперт, Вашингтон может использовать этот козырь для осуществления давления на белорусские власти.
По его словам, если признание произойдёт, осуществится запуск процесса вступления Белоруссии в ВОТ, появится интерес со стороны западных инвесторов. Также он отметил, что экспортёры из Белоруссии почувствуют себя на рынке США более комфортно. При этом эксперт заявляет, что признание может состояться через очень продолжительное время.
Шостак сказал, что процесс будет долгим в связи с тем, что белорусская экономика во многом дотационная. По его словам, некоторые меры, направленные на то, чтобы признание состоялось, не будут пользоваться популярностью. Помимо этого, считает эксперт, Вашингтон может использовать этот козырь для осуществления давления на белорусские власти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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