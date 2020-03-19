.

Экономист считает, что. Он напомнил, что цена на нефть Brent опускалась ниже двадцати семи долларов за баррель. Это представляет собой рубеж, за которым происходит реализация стрессового сценария Центробанка.Масленников заявил в разговоре с журналистом RT, что, когда стоимость нефть снижается на 10 процентов, рубль падает на три процента.По словам специалиста, Центробанк обладает инструментами и средствами для того, чтобы решить проблему. По его словам, регулятор может заняться увеличением продажи валют на открытом рынке и повысить ключевые ставки.