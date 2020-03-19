19.03.2020, 10:46
Специалист дал оценку второму месту рубля в рейтинге волатильности валют
ИА «Ореанда-Новости». Никита Масленников, работающий в Институте современного развития ведущим экспертом, дал оценку сведениям издания Bloomberg о том, что рубль находится на втором месте по волатильности мировых валют к американской валюте.
Экономист считает, что главная причина заключается в стремительном снижении стоимости нефти. Он напомнил, что цена на нефть Brent опускалась ниже двадцати семи долларов за баррель. Это представляет собой рубеж, за которым происходит реализация стрессового сценария Центробанка.
Масленников заявил в разговоре с журналистом RT, что, когда стоимость нефть снижается на 10 процентов, рубль падает на три процента.
По словам специалиста, Центробанк обладает инструментами и средствами для того, чтобы решить проблему. По его словам, регулятор может заняться увеличением продажи валют на открытом рынке и повысить ключевые ставки.
Экономист считает, что главная причина заключается в стремительном снижении стоимости нефти. Он напомнил, что цена на нефть Brent опускалась ниже двадцати семи долларов за баррель. Это представляет собой рубеж, за которым происходит реализация стрессового сценария Центробанка.
Масленников заявил в разговоре с журналистом RT, что, когда стоимость нефть снижается на 10 процентов, рубль падает на три процента.
По словам специалиста, Центробанк обладает инструментами и средствами для того, чтобы решить проблему. По его словам, регулятор может заняться увеличением продажи валют на открытом рынке и повысить ключевые ставки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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