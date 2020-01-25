ИА «Ореанда-Новости». Инфекционист перечислил симптомы нового неизвестного вируса пневмонии.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, какие симптомы характерны для нового коронавируса 2019-nCoV.

По словам специалиста, вирус очень тяжело отличить от обычной внебольничной пневмонии, так как симптомы довольно схожи. У заразившихся появляется кашель, температура, боль в грудной клетке и одышка. Однако наличие вируса можно доказать лишь с помощью лабораторных исследований.

Новый коронавирус был зафиксирован в Китае в конце 2019 года. На данный момент количество заражённых превысило 1300 человек. 41 пациент скончался.