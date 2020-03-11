11.03.2020, 08:25
Специалист определил предел роста евро и доллара
ИА «Ореанда-Новости». Курс американской валюты способен вырасти до 75 рублей, а евро - до восьмидесяти пяти рублей. Такого мнения придерживается Петр Пушкарев, работающий шеф-аналитиком в компании TeleTrade, рассказывает "Российская газета".
Он отметил, что, по возвращению цен на нефть в коридор от сорока до сорока пяти долларов за баррель, доллар будет стоить 67,5-69 рублей. Экспертом заявлено, для европейской валюты аналогами-опорами способны выступить уровни 77-79 рублей.
Эксперту также не понравилась инициатива закупать валюту по первым попавшимся котировкам. По его словам, когда американская и европейская валюты показывают новые пики, она всё равно "выдыхаются" и создают коррекции к ценам поближе. Он считает, что ещё появится возможность приобрести валюту в более спокойной обстановке и подешевле.
Он отметил, что, по возвращению цен на нефть в коридор от сорока до сорока пяти долларов за баррель, доллар будет стоить 67,5-69 рублей. Экспертом заявлено, для европейской валюты аналогами-опорами способны выступить уровни 77-79 рублей.
Эксперту также не понравилась инициатива закупать валюту по первым попавшимся котировкам. По его словам, когда американская и европейская валюты показывают новые пики, она всё равно "выдыхаются" и создают коррекции к ценам поближе. Он считает, что ещё появится возможность приобрести валюту в более спокойной обстановке и подешевле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии