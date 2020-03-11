. Такого мнения придерживается Петр Пушкарев, работающий шеф-аналитиком в компании TeleTrade, рассказывает "Российская газета".Он отметил, что,. Экспертом заявлено, для европейской валюты аналогами-опорами способны выступить уровни 77-79 рублей.. По его словам, когда американская и европейская валюты показывают новые пики, она всё равно "выдыхаются" и создают коррекции к ценам поближе. Он считает, что ещё появится возможность приобрести валюту в более спокойной обстановке и подешевле.