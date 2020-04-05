, рассказывает РИА Новости.Недавно американский президент Дональд Трамп сделал заявление, что у него имеется информация о том, что Иран хочет провести скрытую атаку на американских военных, которые находятся в Ираке. Лидер США обратил внимание то, что, если на американские силы в Ираке будет совершено нападение, его страна нанесёт ещё более мощный удар.По словам специалиста, в западных странах связывают различные группировки, которые воевали против ИГ, с Ираном. Он говорит, что суть состоит в том, что Тегераном была лишь оказана помощь Ираку во время войны с ИГ. Им указывается на то, что эти силы находится под иракской армией.Эксперт заявляет, чтоКомментируя сведения о передислокации сил США на территории Ирака, специалист заявил, что американцы делают это либо для сокращения разбросанности для последующей атаки на армию Ирика, либо для того, чтобы сгруппировать силы для последующего их вывода с территории Ирака.