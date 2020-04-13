. Об этом эксперт поведала на телеканале "Россия 1".По словам специалиста, использованием масок на фоне игнорирования других мер по профилактике инфекции коронавируса повышается риск заразиться инфекцией. Вуйнович отметила, что маске не несёт вреда сама по себе. Она утверждает, что вред состоит в том, что у людей может поменяться поведение.Представителем ВОЗ было отмечено. что людям, которые здоровы, нужно носить маски, однако необходимо, чтобы ими соблюдались определённые условия. По её словам, маска нужна, когда здоровый человек находится рядом с инфицированным коронавирусом или там, где много людей.Вуйнович также заявила, что физическая дистанция является более эффективным способом защиты от заражения, чем маска.