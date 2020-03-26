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Так считает вирусолог Филлипп Гумберт, работающий на должности директора в центре изучения и исследований Безансона, рассказывает РИА Новости.Эксперт заявил, что у него имеется в распоряжении график, который был получен им сегодня утром. По его словам, согласно этим сведениям в большинстве государств пик распространения коронавируса придется на 30-31 марта.При этом специалистом было отмечено, что пока ситуация с пандемией будет ухудшаться и будет происходить рост числа летальных случаев.