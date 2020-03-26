26.03.2020, 14:55
Специалист спрогнозировал сроки достижения пика коронавируса в европейских странах
ИА «Ореанда-Новости». Пик пандемии коронавируса в Испании, Италии и Франции должен наступить к тридцатому-тридцать первому марта. Так считает вирусолог Филлипп Гумберт, работающий на должности директора в центре изучения и исследований Безансона, рассказывает РИА Новости.
Эксперт заявил, что у него имеется в распоряжении график, который был получен им сегодня утром. По его словам, согласно этим сведениям в большинстве государств пик распространения коронавируса придется на 30-31 марта.
При этом специалистом было отмечено, что пока ситуация с пандемией будет ухудшаться и будет происходить рост числа летальных случаев.
Эксперт заявил, что у него имеется в распоряжении график, который был получен им сегодня утром. По его словам, согласно этим сведениям в большинстве государств пик распространения коронавируса придется на 30-31 марта.
При этом специалистом было отмечено, что пока ситуация с пандемией будет ухудшаться и будет происходить рост числа летальных случаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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