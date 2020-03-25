25.03.2020, 09:53
Специалисты дали оценку ситуации в Ухане - городе, который стал эпицентром коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Город КНР Ухань, в котором случилась вспышка коронавируса, признан специалистами районом с низким и среднем уровнем угрозы, рассказывает издание "Хубэй жибао".
Заявлено, что, по оценкам специалистов по профилактике и контролю заболеваний провинции Хубэй, по состоянию на двадцать четвёртое марта на территории провинции есть семьдесят пять городов и уездов, имеющих низкий уровень угрозы, и один, который имеет средний уровень угрозы.
Городов и уездов с высоким уровнем опасности нет, сообщает издание, ссылаясь на источники.
Заявлено, что, по оценкам специалистов по профилактике и контролю заболеваний провинции Хубэй, по состоянию на двадцать четвёртое марта на территории провинции есть семьдесят пять городов и уездов, имеющих низкий уровень угрозы, и один, который имеет средний уровень угрозы.
Городов и уездов с высоким уровнем опасности нет, сообщает издание, ссылаясь на источники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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