ИА «Ореанда-Новости». Город КНР Ухань, в котором случилась вспышка коронавируса, признан специалистами районом с низким и среднем уровнем угрозы, рассказывает издание "Хубэй жибао". 

Заявлено, что, по оценкам специалистов по профилактике и контролю заболеваний провинции Хубэй, по состоянию на двадцать четвёртое марта на территории провинции есть семьдесят пять городов и уездов, имеющих низкий уровень угрозы, и один, который имеет средний уровень угрозы.

Городов и уездов с высоким уровнем опасности нет, сообщает издание, ссылаясь на источники.