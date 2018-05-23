ОРЕАНДА-НОВОСТИ В городе Вашингтон на базе Стимсоновского центра проходит конференция, основной темой которой стал вопрос целесообразности и гуманности поставок Соединёнными Штатами Америки современного оружия. Большая часть правозащитников и экспертов называют основной проблемой продажу американской военной мощи Саудовской Аравии. Текущая политика администрации президента Трампа не только не способствует урегулированию конфликта в Йемене, а наоборот подталкивает ещё большую эскалацию и потери среди мирных жителей. На заседании присутствовал предстатель государственного департамента США. Он заявил что, Саудовской Аравии очень сложно действовать точно, при использования купленного вооружения., однако, при этом подчёркивает, что сохраняется высокая важность применения всех возможностей, чтобы исключить гибель мирного населения.

Уже на протяжении четырёх лет на территории государства Йемен продолжается война. С одной страны выступают повстанцы из шиитской организации «Ансар Алла». С другой стороны регулярные правительственная армия, который активно помогает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

По данным Организации Объединённых Наций за все время конфликта ранено более десяти тысяч мирных жителей, а погибло более шести тысяч, из которых около двух тысяч детей. При этом большая часть людей погибло именно от действий сил арабских союзников.

Как сообщают специалисты и непосредственные свидетели боевых действий, обе стороны ведут себя неосмотрительно и нарушают международное право. Однако, теперь благодаря США у Саудовской Аравии появились средства наносить массированные удары по вражеской стороне. Только с начала года было уничтожено более 200 объектов инфраструктуры страны.

На конференции было отмечено, что именно торговля оружием является основной причиной, почему в Йемене продолжается война. Если и дальше продолжать поставки, то количество жертв будет расти в геометрической прогрессии.

Российская дипломатическая миссия постоянно заверяет, что для того чтобы решить конфликт необходимо выслушивать мнения всех сторон, а мировым державам более осознано подходить к вопросу продажи военных технологий.