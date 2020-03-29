ИА «Ореанда-Новости». Учёные проанализировали темпы мутации коронавируса. Они исследовали восемь штаммов коронавируса и пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 мутирует в 8-10 раз медленнее вирусов гриппа.

Профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу в эфире USA Today сообщил, что вирус мутирует так медленно, что его штаммы очень похожи друг на друга.

Такая скорость говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания заболевания никак не зависит от штамма. Это значит, что, скорее всего, не существует более «мягкой версии» коронавируса.

Также учёные отмечают, что медленная мутация вируса поможет создать вакцину, которая будет действовать годы или десятилетия.