ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и РАНХиГС сообщили, что за период с 2010 года шансы трудоустроиться для мужчин старше 50 лет с начальным профессиональным образованием снизились почти в два раза.

Возможности пожилых людей с высшим или минимальным образованием лучше. Также отмечается, что шансы найти работу у женщин в данном возрасте гораздо выше. Эксперты объясняют это тем, что пожилые женщины чаще работают в сфере образования, здравоохранения и госуслуг.

В торговле занятость женщин старше 50 лет с 2005 по 2015 год увеличилась в 1,8 раз, а доля мужчин того же возраста возросла почти вдвое.

Таким образом, специалисты указывают на деградацию профессиональной структуры занятости мужчин. Пожилые мужчины всё чаще задействуются на неквалифицированных работах. Например, физическим трудом заняты 58 % пожилых мужчин и 25 % женщин.