26.03.2020, 12:33
Специалисты рассказали, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны
ИА «Ореанда-Новости». Те, кто заболели коронавирусом, наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы, заявлено в материале издания South Morining China Post, которое ссылается на данные исследования учёных из Гонконга, размещенные на портале The Lancet.
В основе исследования лежат анализы образцов слюны двадцати трёх инфицированных коронавирусом. Утром у пациентов брали мазок из ротоглотки. Выяснилось, что вирусная нагрузка в слюне заболевших коронавирусом в возрасте от тридцати пяти до семидесяти пяти лет была самой высокой на протяжении семи дней после того, как появились симптомы. Затем она снижалась.
Кельвин То, один из авторов статьи, заявил, что результаты исследования указывают на то, что вирус способен легко передаваться от носителя к другому человеку до того, как заболевший коронавирусом будет госпитализирован.
В основе исследования лежат анализы образцов слюны двадцати трёх инфицированных коронавирусом. Утром у пациентов брали мазок из ротоглотки. Выяснилось, что вирусная нагрузка в слюне заболевших коронавирусом в возрасте от тридцати пяти до семидесяти пяти лет была самой высокой на протяжении семи дней после того, как появились симптомы. Затем она снижалась.
Кельвин То, один из авторов статьи, заявил, что результаты исследования указывают на то, что вирус способен легко передаваться от носителя к другому человеку до того, как заболевший коронавирусом будет госпитализирован.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии