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, которое ссылается на данные исследования учёных из Гонконга, размещенные на портале The Lancet.В основе исследования лежат анализы образцов слюны двадцати трёх инфицированных коронавирусом. Утром у пациентов брали мазок из ротоглотки. Выяснилось, чтоКельвин То, один из авторов статьи, заявил, что результаты исследования указывают на то, что вирус способен легко передаваться от носителя к другому человеку до того, как заболевший коронавирусом будет госпитализирован.