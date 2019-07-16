ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета Ньюкасла (Великобритания) сделали заключение, что при строительстве Стоунхенджа люди задействовали жир свиньи. Он был необходим при транспортировки массивных камней на санях.

Исследователи нашли элементы сала на ободках глиняной посуды. Её археологи обнаружили при раскопках поселения Дарлингтон- Уолс . Оно было расположено в нескольких километров от Стоунхенджа. Здесь жили люди, которые, по мнению учёных. участвовали в строительстве этого древнего сооружения. Анализ показал, что жир хранили в ёмкостях, которые больше напоминали ведра, а не на посуду, использовавшуюся для приготовления и её подачи.

Исследователи теперь придерживаются теории, что огромные мегалиты, из которых состоит древнее строение, были перемещены и установлены человеком.

По мнению учёных, археологические находки дают лишь часть общей картины, поэтому важно найти дополнительные доказательства использования жира.