ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовили обзор «Деловая активность российской промышленности в июне – июле 2019 года».

В числе прочего эксперты предупреждают, что через год-полтора в экономике России может разразиться кризис. Основным фактором здесь станет торговая война США и Китая – по мнению экспертов, конфликт, по всей видимости, «достигнет точки кипения» и это, в свою очередь, обусловит падение темпов экономического роста в этих государствах и снижение мировых цен на сырье, что отрицательно повлияет на экспорт из России. Специалисты прогнозируют, что в случае реализации данного сценария вслед за глобальной экономикой появятся «некоторые проблемы» и у государственного бюджета России, что в совокупности с иными факторами при неблагоприятном развитии событий может привести к рецессии.

Помимо этого эксперты напоминают, что. В течение этого времени, к примеру, могут образоваться «различные финансовые пузыри».