ИА "Ореанда-Новости" Специи являются неотъемлемой частью современной кулинарии.Медицинские специалисты утверждают, что некоторые из них способны даже привести к тому, чтобы человек употребил меньшее количество пищи. Что, в свою очередь, может привести к общему снижению массы тела.

Лидером среди специй, укрепляющих иммунитет, у медиков стала куркума. В Индии она настолько популярна, что её используют практически во всех блюдах. Данная специя обладает свойствами антибиотика и является эффективным антисептиком для всего человеческого организма. Второе место медики отдали семенам пажитника. Это растение из семейства бобовых содержит в своём составе витамины А и С, а также кальций, способствующий укреплению костей человека. Свойства, которыми обладает пажитник, укрепляют иммунитет, его употребление способно поддерживать нужный уровень сахара в крови. «Бронза» среди специй принадлежит корице. Кора этого вечнозелёного дерева способна эффективно расщеплять углеводы. Этот процесс помогает усилить получение нутриентов из потребляемой пищи. Таким образом, человек ест малое количество еды, так как возникает чувство сытости.

Не обошли стороной специалисты и имбирь. Чтобы оградить себя от простуд и гриппа медики рекомендуют в холодное время года пить имбирный чай. А наиболее популярная среди российского населения приправа - чёрный перец, обладает противовоспалительными свойствами. Также данная специя содержит большое количество антиоксидантов и способна снизить жар при высокой температуре.