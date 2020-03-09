ИА «Ореанда-Новости». Во вторник, 10 марта, в Брюсселе состоится встреча спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с союзниками НАТО. Основным вопросом станет обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб, оказание дополнительной поддержки Турции.

По сообщению госдепартамента США, спецпредставитель США по Сирии обсудить последствия кризиса военного конфликта в провинции Идлиб. Кроме того, поднимется вопрос о поддержке Турции странами НАТО, которая заявила о беспокойстве безопасности страны.

Также запланированы встречи с представителями Евросоюза. Планируется, решить проблему с гуманитарной помощью в Сирии.