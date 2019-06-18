Напомним, что летом 2018 года было совершено убийство Михаила Хачатуряна. Глава семейства был зарезан в собственной квартире. Задержаны три дочери (17, 18 и 19 лет), которые признали свою вину. В ходе следствия было установлено, что отец причинял не только моральный, психологический, но и физический вред. Данные экспертизы подтвердили факт физического насилия над своими дочерями.

По словам представителя СК Светланы Петренко, девушкам грозит срок от восьми до двадцати лет лишения свободы. Кроме того, психолого-психиатрические экспертизы указали на невменяемость самой младшей из сестёр, и она будет освобождена от уголовной ответственности.

Это громкое дело вызвало резонанс в соц сетях и многие пользователи запустили флешмоб в поддержку жертв домашнего насилия. На популярном сайте Change.org была создана петиция за свободу сестёр Хачатурян, собравшая уже более 55 тысяч подписей.