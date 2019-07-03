Предпосылкой такого вывода стало обнаружение на спутнике под названием Энцелад океана.

Спутник Энцелад является шестым по счёту для планеты Сатурн, по величине своей площади он едва превосходит площадь американского штата Вашингтон. Запущенная на Сатурн автоматическая межпланетная станция под названием Cassini обнаружила, что под толстым слоем ледяной поверхности планеты-спутника находятся океанические воды. Это открытие может стать гипотетическим основанием говорить, что здесь возможны признаки жизни.

Океанические воды на Энцеладе довольно насыщены различными источниками гидротермального типа. Кроме того, зонд обнаружил здесь другие элементы из периодической таблицы Менделеева, которые присутствуют на планете Земля и могут служить для зарождения биологических организмов. К таким элементам относятся водород, азот и углерод.

Учёные в настоящий момент не могут точно ответить, есть ли жизнь на Энцеладе. Пока этот вопрос лежит в области теоретического знания. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование живых организмов на спутнике Сатурна, необходимо запустить туда экипаж научной экспедиции, что в настоящее время технически невозможно.

Сатурн является второй по величине планетой в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн принадлежит к так называемым газовым гигантам. Сатурн отличается от других планет наличием заметных колец по экватору. Сатурн имеет шестьдесят два спутника, которые известны науке в настоящее время. Зонд Cassini был запущен на Сатурн в 1997 году, однако, достиг системы планеты только в 2004 году.