ИА «Ореанда-Новости» В Душанбе на прошлой неделе состоялось собрание по поводу обсуждения экологических проблем в Центральной Азии.

Главной темой заседания стали трансграничные реки, являющиеся в последние годы «камнем преткновения» в странах Центральной Азии.

Было сказано, что на данный момент, государства расположенные ниже по течению рек, тратят на полив сельхозугодий в 16 раз больше нежели Таджикистан или Киргизия, что и стало главной причиной высыхания Аральского моря.

Другой же причиной высыхания Аральского бассейна, стало огромное количество искусственных водоёмов, созданных, опять же, для полива сельскохозяйственных земель.

На заседании было отмечено, что целесообразным было бы перейти таким странам на более экономный режим потребления воды во избежание реальной региональной экологической катастрофы.

Участники круглого стола пришли к мнению, что необходимо подготовить стратегию решения актуальных экологических проблем, создать инициативную группу и обратиться к правительствам стран Центральной Азии для совместного решения этих вопросов.