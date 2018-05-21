ОРЕАНДА-НОВОСТИ Представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявил, что они готовы возобновить диалог о ядерной программе Ирана и возобновили процесс проработки соглашения об ограничении создания оружия массового поражения. Вашингтон заверяет, что новая версия договора может учесть все недостатки предыдущих и «перекроет все дыры», чтобы на деле соглашение защищало мир и порядок. Так же в заявлении напоминается о раскрытии Израилем фактов о нарушении Ираном предыдущих договоренностей, продолжении разработок способов создания атомного оружия и наличия неких секретных документов.

Как одним из инструментов понуждения к заключению нового, разрабатываемого договора в американском ведомстве называют введение новых санкции по отношению к арабской стране. Какие именно это будут санкции не уточняется. Однако, по мнению экспертов, данные действия не скажутся благоприятным образом на и так разрываемым войной ближневосточном регионе. Весь дальнейший диалог необходимо решать исключительно дипломатическим путем на принципах взаиморавенства и взаимоуважения. Попытки вести политику угрозами и запретами могут привести к еще большей дестабилизации ситуации. Но проблему ядерной программы Ирана решать надо и как модно скорее, учитывая войну в Сирии и количество террористических организаций способных помещать мирному решению проблемы.

С новым мнением администрации соединенных штатов согласны не все её союзники. Так Германия, Франция и Великобритания не спешат с выводами и на текущий момент не вышли из предыдущего ядерного соглашения. А в свою очередь, Евросоюз обеспокоен убытками, которые могут принести европейским компаниям новые санкции.

Тем не менее, российские дипломаты не раз заявляли, что вопрос иранской ядерной программы необходимо решать прислушиваясь ко мнению всех сторон.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из плана по недопущению создания Ираном ядерного оружия, подписанного ведущими мировыми державами в 2015 году.