01.06.2019, 20:25
США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО
ИА «Ореанда-Новости». В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
Отмечается, что этот статус будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в альянс. Если Киев получит этот статус, то Украине могут передать и продать противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также летальные оборонительные средства ВСУ.
Кроме того, в документе идёт речь о кибербезопасности страны для защиты от «российской агрессии».
Отмечается, что этот статус будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в альянс. Если Киев получит этот статус, то Украине могут передать и продать противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также летальные оборонительные средства ВСУ.
Кроме того, в документе идёт речь о кибербезопасности страны для защиты от «российской агрессии».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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