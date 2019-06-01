Отмечается, что этот статус будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в альянс. Если Киев получит этот статус, то Украине могут передать и продать противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также летальные оборонительные средства ВСУ.Кроме того, в документе идёт речь о кибербезопасности страны для защиты от «российской агрессии».