ИА «Ореанда-Новости». Правительство США собирается выделить на «противодействие» России 700 миллионов долларов, пишут «Известия».



Отмечается, что деньги пойдут на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.



Помимо этого, ещё 24 миллиона долларов направят на «противодействие российской пропаганде и дезинформации».



Подчёркивается, что эти предложения отражают позицию администрации, однако необязательно вступят в законную силу. Бюджет страны самостоятельно принимает конгресс страны.