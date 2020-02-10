10.02.2020, 21:39
США хотят выделить 700 млн долларов на противодействие России
ИА «Ореанда-Новости». Правительство США собирается выделить на «противодействие» России 700 миллионов долларов, пишут «Известия».
Отмечается, что деньги пойдут на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.
Помимо этого, ещё 24 миллиона долларов направят на «противодействие российской пропаганде и дезинформации».
Подчёркивается, что эти предложения отражают позицию администрации, однако необязательно вступят в законную силу. Бюджет страны самостоятельно принимает конгресс страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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