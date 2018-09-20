ИА «Ореанда-Новости». Спецпредставителем Государственного департамента Соединённых Штатов Брайаном Хуком было сделано заявление о том, что американская сторона надеется заключить с Исламской Республикой Иран соглашение, которое будет регулировать как баллистическую, так и ядерную программу​ Тегерана.



Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Гудзонском институте.



Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Гудзонском институте.

Напомним, весной текущего года лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал объявление о том, что Америка выходит из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение было заключено между Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией, Соединёнными Штатами, Китайской Народной Республикой, Великобританией, Французской Республикой, Федеративной Республикой Германия. По словам главы Белого дома, соглашение не поспособствовало сокращению ядерной и баллистической программ Ирана.





Американским дипломатом отмечалось, что за время существования ядерной сделки власти США видели усиление активности республики в регионе, в связи с чем новая стратегия должна охватывать “совокупность угроз, которые представляет Иран”. Речь идёт о стратегии - “двенадцать требований к Ирану”. Американские власти требуют от иранской стороны раскрыть все свои разработки по ядерному оружию и отказаться от поддержки вооружённых группировок на территории Ближнего Востока.





Брайан Хук подчеркнул, ядерная сделка представляла собой соглашение между Исламской Республикой Иран и бывшим лидером Соединённых Штатов. По его словам, данный договор не был ратифицирован американским сенатом. Спецпредставител Государственного департамента Соединённых Штатов указал на то, что в существующей американской политической системе согласования на уровне Совета безопасности Организации Объединённых Наций “недостаточно”.





Дипломат считает, что власти Ирана не заинтересованы в переговорах, несмотря на заявления, сделанные американским лидером Дональдом Трампом и главой Государственного департамента Майком Помпео, о желании провести переговоры.





Ядерная сделка предполагала снятие с Исламской Республики Иран ограничительных мер, которые были введены западными государствами. В августе текущего года Соединённые Штаты Америки ввели “предварительные” санкционные меры в отношении иранской стороны. В ноябре текущего года американские власти намерены ввести полный пакет санкций. Европейские страны с позицией Соединённых Штатов не согласны и намерены оказать помощь своим компаниям, чтобы им удалось избежать последствий от санкционных мер Америки при сотрудничестве с иранской стороной.