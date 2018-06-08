ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В среду Министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео договорились призвать Северную Корею к денуклеаризации "полным, поддающимся проверке и необратимым" способом, сохраняя при этом существующие санкции ООН. После встречи с Помпео Коно заявил журналистам, что министры иностранных дел двух стран вновь встретятся после саммита США и Северной Кореи, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Премьер-министр Синдзо Абэ должен встретиться в четверг с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы подтвердить важность призыва Северной Кореи отказаться от всех ядерных вооружений и ракетных программ.

Токио попросил Вашингтон поднять давний вопрос о японских гражданах, похищенных Северной Кореей в 1970-х и 1980-х годах, поскольку Абэ сделал его приоритетным. Пхеньян заявил, что вопрос урегулирован. Коно и Помпео подтвердили, что вопрос о похищении будет рассмотрен, когда Трамп сядет с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил представитель правительства Японии.

Помпео, занимавший пост директора Центрального разведывательного управления, взял на себя инициативу в переговорах США с Пхеньяном. Встреча глав иностранных государств пройдёт, когда администрация Трампа активизирует подготовку к саммиту с Кимом.

Несмотря на то, что позже Вашингтон уточнил, что Соединенные Штаты будут поддерживать свою политику, оказывая влияние на Пхеньян, Трамп заявил в пятницу, что он не хочет использовать словосочетание «максимальное давление».

Японское правительство стремится собрать информацию и укрепить двустороннюю координацию в преддверии первого в истории саммита между действующим президентом США и Северокорейским лидером. Получив обновленную информацию о подготовке США к предстоящей встрече, Таро Коно, который также встретился с Помпео в мае, сказал, что они договорились провести телефонные переговоры «если ситуация изменится».