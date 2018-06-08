США и Япония обещают сохранить санкции до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В среду Министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео договорились призвать Северную Корею к денуклеаризации "полным, поддающимся проверке и необратимым" способом, сохраняя при этом существующие санкции ООН. После встречи с Помпео Коно заявил журналистам, что министры иностранных дел двух стран вновь встретятся после саммита США и Северной Кореи, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.
Премьер-министр Синдзо Абэ должен встретиться в четверг с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы подтвердить важность призыва Северной Кореи отказаться от всех ядерных вооружений и ракетных программ.
Помпео, занимавший пост директора Центрального разведывательного управления, взял на себя инициативу в переговорах США с Пхеньяном. Встреча глав иностранных государств пройдёт, когда администрация Трампа активизирует подготовку к саммиту с Кимом.
Несмотря на то, что позже Вашингтон уточнил, что Соединенные Штаты будут поддерживать свою политику, оказывая влияние на Пхеньян, Трамп заявил в пятницу, что он не хочет использовать словосочетание «максимальное давление».
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