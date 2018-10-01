ИА «Ореанда-Новости». Властями Соединённых Штатов Америки, Канады и Мексики было заключено новое торговое соглашение, которое будет называться USMCA.



Представители трёх государств достигли договорённости о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое вступило в силу в 1994 году. Масштабы торговли американской, мексиканской и канадской сторон превышают один триллион долларов в год.



Представители трёх государств достигли договорённости о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое вступило в силу в 1994 году. Масштабы торговли американской, мексиканской и канадской сторон превышают один триллион долларов в год.

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что эта сделка решит многие недостатки и ошибки NAFTA. По его словам, соглашение “значительно открывает рынки для американских фермеров и производителей, сокращает торговые барьеры для Соединённых Штатов и ещё больше сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром”.



Глава Белого дома подчеркнул, что USMCA является “исторической сделкой”. Дональд Трамп назвал новое торговое соглашение “самой важной сделкой, которую мы когда-либо делали”.





Правительство Канады указало на то, что новое соглашение USMCA “приведёт к более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе”. Также власти канадской стороны утверждают, что благодаря сделке появятся “высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полумиллиарда людей”.





В прошлом месяце Соединёнными Штатами Америки и Мексикой было заключено соглашение. В конце сентября текущего года к нему присоединилась Канада. По данным американских СМИ, новый договор будет подписан американским лидером и его канадским и мексиканским коллегами через два месяца.





Тридцатого числа прошлого месяца истекал срок для заключения соглашения USMCA с Канадой. Глава Белого дома угрожал ввести пошлины на канадские автомобили в случае срыва переговоров. Как сообщают американские издания, канадская сторона дала согласие на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности, ради расширения доступа на канадский молочный рынок производителям Соединённых Штатов. Также канадские власти по новым условиям готовы снизить пошлины на американские молочные продукты.





