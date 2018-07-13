Как стало известно, 12 июля 2018 года американскими военными были уничтожены башни пусковых площадок стартового комплекса 17 базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Площадки А и В расположены на мысе Канаверал.

Первым о данном событии сообщил в своем Twitter Стивен Кларк, который занимает пост журналиста в издательстве Spaceflight Now.

На сегодняшний день стартовая площадка находится в распоряжении коммерческого оператора Moon Express. Территория LC-17 была полностью выровнена после взрыва башен А и В.

По официальному заявлению, ликвидация пусковых площадок была произведена с целью обеспечения безопасности на территории. Данные установки были построены еще в 1956 году для запуска ракет типа «Thor». Это были первые испытания запуска американской баллистической ракеты средней дальности.

Напомним, что первый и второй запуски с данных полигонов были неудачными. В январе 1957 году ракета взорвалась прямо на площадке при запуске. В апреле того же года, некие неисправности в ракете повлияли на показатели, считываемые системой аварийного прекращения полета. Она была экстренно уничтожена над водами мирового океана.

Как стало известно, данная база военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на настоящий момент имеет четыре активных площадки на мысе Канаверал. Запуски известных на весь мир шаттлов проводились как раз с одной из них – LC-39.

По официальным данным, предоставленным НАСА, с комплекса LC-17 произвели 325 запусков ракет. В основном они были представлены семействами «Thor» и «Delta». Все они укладываются в промежуток с 1957 по 2011 год.

База использовалась не только в военных, но также и научно-исследовательских целей. С нее были запущены станции на орбиту Меркурия – MESSENGER, а также для исследования Весты и Цереры, под кодовым названием Dawn. LC-17 также известен, как площадка, с которой стартовали телескоп Spitzer и обсерватория по поиску экзопланет Kepler.

Согласно статистическим данным, последней ракетой, стартовавшей с площадки комплекса 17 военно-воздушной базы Соединенных Штатов Америки, стала Delta II, которая является улучшенной модификацией своей предшественницы Delta.

По словам экспертов, уничтожение башен на площадках LC-17 стало вынужденной мерой предосторожности. Это произошло, во-первых, из-за большого возраста построек, а, во-вторых, из-за наличия населенных пунктов в направлении траектории движения ракет. Из-за такого расположения базы, любая ошибка могла привести к гибели населения страны.