США могут отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную Вашингтоном реформу Совета ООН по правам человека.

«Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета», - говорится в письме постпреда США при ООН Никки Хейли, которое она отправила Human Rights Watch. Как пишет Хейли, правозащитная организация «встала на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека».

В среду Вашингтон объявил о выходе из состава СПЧ ООН. «Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку. Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», - подчеркнула ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

В свою очередь, Майк Помпео считает, что СПЧ ООН превратилась в лицемерную организацию, которые покрывает нарушения прав человека в одних организациях и наказывает другие, которые ничего не нарушали.

Как считают в Human Rights Watch, Вашингтон идет на поводу у Израиля. В ООН неоднократно обвиняли Телль-Авив в нарушении прав человека и убийстве мирных граждан. В Human Rights Watch заявили, что вместо защиты права человека США только и делают, что защищают Израиль.