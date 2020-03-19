ИА «Ореанда-Новости». Администрация Дональда Трампа рассматривает наложение санкций против России —  сообщает американский журнал со ссылкой на официальные лица Белого Дома. 

Причиной послужил выход России из союза ОПЕК и обвал цен на нефть. К тому же, президент США планирует оказать давление и на Саудовскую Аравию: он хочет, чтобы страна вернулся к прежнему уровню добычи нефти.

Однако какие именно санкции будут наложены — ещё неизвестно.