ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Белом доме США заявили, что Америка развернет «беспрецедентное давление» в отношении Ирана, если власти этой страны не откажутся от своих баллистических ракет и не перестанет поддерживать и оказывать помощь всевозможным радикальным движениям.

Это может означать начало военной операции США по отношению к Ирану. Для начала госсекретарь Америки сообщил властям в Тегеране, что Вашингтон начнет с финансовых санкций. Он также сделал акцент на то, что в этом случае власти этой страны не смогут усомниться в серьезности их решения. Речь пойдет о таких санкциях, как полное прекращение обогащения урана.

Напомним, в Вашингтоне озвучили новую стратегию, которая состоит из 12 пунктов, которые требует США от иранских властей. Самое основное – отказ Ирана даже от «мирной» ядерной программы. Что означает полное уничтожение любого ядерного оружия, чтобы даже в этой стране не возникло шанса на «злонамеренное поведение».

При этом в Тегеране должны перестать прикрывать участников Аль-Каиды (организация запрещена в Российской Федерации). Власти США считают, что боевики этой организации ступали по Иранской земле, вот только с разрешения или незнания властей – такой информации нет.

Америка не просто так имеет такие категоричные требования к Ирану. Дело в том, что недавно США отказалась от «ядерной сделки», которую Барак Обама заключал с Ираном в 2015 году.

Эксперты отмечают, что причиной такой серьезной настроенности Вашингтона по отношению к Ирану может являться следствием энергетического фактора: США намеренно подводит к увеличению стоимости американской сланцевой нефти. Это позволит США добиться «энергетического доминирования». По мнению экспертов, для этой цели Вашингтон даже не побоится отречься от прежних партнеров.

При этом в Белом доме не отрицают того, что у них есть намерения изменить политический режим в Иране, это прикрывают тем, что местное общество выражает недовольства экономической политикой, которая действует в стране в данный момент.