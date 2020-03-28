ИА «Ореанда-Новости». РФ и Сирия обвинили США в планах передать грузы для боевиков под видом гуманитарной помощи для в сирийском «Рукбане». Американцы намерены воспользоваться ситуацией с коронавирусом, говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов.

Американская сторона «цинично стремится воспользоваться ситуацией» с пандемией коронавируса. США оказывают давление на руководство ООН, чтобы под видом средств диагностики инфекций для беженцев в лагере «Рукбан» передать подконтрольным боевикам грузы «для подпитки» сил.

В заявлении отметили, что с подачи США «администрация лагеря» увеличивает пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей. Она призывает международное сообщество помочь, чтобы предотвратить «гуманитарную катастрофу».