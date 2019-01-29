ИА "Ореанда-Новости". Минюст США озвучил официальные обвинения против китайского технологического гиганта Huawei Technologies и его подразделений. Обвинения также предъявлены директору компании Мэн Ваньчжоу, которая была задержана правоохранителями в декабре 2018 года в Канаде.

Среди прочего в обширном списке обвинений в отношении корпорации указаны попытка отмывания средств, кража коммерческой тайны, мошенничество и воспрепятствование суду. Директору компании при этом инкриминируют электронное и банковское мошенничество.

Озвучивали список обвинений и предоставляли свои комментарии сразу несколько американских ведомств и министерств. Кроме того, участие в предъявлении обвинений принял исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер и его заместитель.

Согласно информации Министерства юстиции Соединённых Штатов, в отношении Huawei Technologies возбуждено два уголовных производства: одно — на Huawei Technologies и его американское подразделение, второе — на Huawei Technologies и её финансового директора Мэн Ваньчжоу. Обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам.

Кирстен Нилсен, занимающая пост министра внутренней безопасности США уточнила, что Huawei и её финансовое руководство «умышленно проводили трансакции на миллионы долларов, прямо нарушающие санкции в отношении Ирана, и подобное поведение недопустимо».

Министр торговли Уилбур Росс при этом отметил, что в течение долгих лет китайские компании нарушали режим санкций и нередко использовали американскую финансовую систему для ведения противозаконной деятельности.

Кристофер Рей, возглавляющий ФБР, подчеркнул, что китайский технологический гигант выказал «вопиющее неуважение к законам нашей страны и мировым стандартам ведения бизнеса». Глава разведбюро при этом отметил, что такие компании угрожают и национальной экономике, и безопасности Соединённых Штатов. «ФБР очень серьёзно воспринимает эту угрозу», - приводит слова главы ФБР «Коммерсант».

одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний в мире Huawei Technologies Co. Ltd. основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем. Оборот компании по итогам 2016 года превысил 75 млрд долларов. Чистая прибыль достигла 5,3 млрд долларов.

