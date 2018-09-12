ИА «Ореанда-Новости». 12 сентября стало известно, что представители командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки ведут переговоры с правительством Греции об увеличении военного присутствия на территории Греческой Республики.



Такие планы военного командования Америки связаны в целом из-за напряжённого отношения Турции и США, которое сложилось в последнее время, а в частности - с тем, что Турция планирует совершить закупку зенитных ракетных систем С-400, производимых в России. В сообщении, которое озвучили представители армии США во вторник средствам массовой информации, говорится, что на территории Греции будет увеличено число военно-воздушных и военно-морских американских баз.



Такие планы военного командования Америки связаны в целом из-за напряжённого отношения Турции и США, которое сложилось в последнее время, а в частности - с тем, что Турция планирует совершить закупку зенитных ракетных систем С-400, производимых в России. В сообщении, которое озвучили представители армии США во вторник средствам массовой информации, говорится, что на территории Греции будет увеличено число военно-воздушных и военно-морских американских баз.

Переговоры по этой теме в НАТО ведёт генерал Кёртис Скапаротти, являющийся главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе. Со стороны Греции в переговорах принимает участие начальник Генерального штаба Вооружённых сил Греции генерал Эвангелос Апостолакис.





Для Америки Греция является привлекательным регионом для размещения вооружённых сил страны. Географическое положение Греции и её климат позволяют ежегодно проводить военно-воздушные учения сил Североатлантического альянса. Кроме того, власти Греческой республики, как и Соединённых Штатов Америки, обеспокоены действиями Турции, которая входит в состав НАТО. Однако американские военные не собираются делать размещение войск США в Греции постоянным.





Напомним, что в 2016 году Турция и Российская Федерация вели переговоры о покупке Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. В 2017 году был заключён договор на поставку в Турцию российских ракет. Соединённые Штаты не раз предупреждали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности введения санкций в отношении страны, если Турция купит российские ракеты. Однако несмотря на это, в июне 2018 года стало известно, что Турция внесла предоплату согласно заключённому с Россией контракту.



В мае 2019 года планируется завершить производство систем С-400 для Турции.



Соединённые Штаты Америки со своей стороны заявили, что, в случае поставок российских зенитных комплексов в Турцию, контракт на продажу Турции американских истребителей F-35 будет расторгнут. Нуреттин Джаникли, занимающий пост министра обороны Турции, заявил, что подобные действия Вашингтона можно считать шантажом.