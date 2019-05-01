Так в Израиле называется День катастрофы, который является национальным праздником памяти и траура не только на территории Израиля, но и за его пределами. В 2019 году день выпадает на 1 мая.Минское гетто — место принудительного переселения евреев Минска в процессе преследования и уничтожения евреев во время оккупации территории Белоруссии войсками нацистской Германии в период Второй мировой войны. «Минское гетто было самым крупным в оккупированной нацистами Европе. На очень небольшом пространстве жили более 80 тысяч евреев. Многих из них потом депортировали и убили. Это гетто ликвидировали последним. В прошлом ноябре отмечали 75-ю годовщину ликвидации, и мы подумали, что это подходящая тема для Йом ха-Шоа в государственном департаменте в этом году», – рассказал Яздгерди.На эти мероприятия часто бывают приглашены свидетели тех ужасных событий.«Каплинский посетит Госдепартамент в среду и поделится воспоминаниями об ужасных условиях в гетто и о своём побеге в лес к партизанам, с которыми сражался против немецкой армии», – добавил представитель Госдепартамента.